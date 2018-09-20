После ЧП с церковью в Кондопоге в списке ЮНЕСКО может появиться новая номинация

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. После случая с церковью Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, которая была уничтожена вследствие пожара, возникла идея создать во всемирном списке серийную номинацию "Шедевры деревянной архитектуры России", чтобы обеспечить защиту памятников. Об этом сообщил журналистам в четверг после итогового заседания Второго Международного научного симпозиума "Памятники Всемирного культурного наследия - проблемы и перспективы" президент национального комитета ИКОМОС Россия Александр Кудрявцев.

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) был создан в 1965 году и сейчас является официальным международным консультантом и ответственным органом ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия. Эксперты ИКОМОС готовят заключения по номинациям на включение объектов в Список всемирного наследия.

"Это предложение прозвучало в связи с гибелью Успенской церкви в Кондопоге. Конечно, надо положить конец утратам в деревянном зодчестве. Одной из возможностей как-то повлиять на этот негативный процесс могла бы быть серийная номинация в список всемирного наследия шедевров деревянной архитектуры России", - сказал Кудрявцев.

По его словам, эта серийная номинация могла бы включить север европейской части России, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее Кудрявцев рассказал, что иностранные коллеги из ИКОМОС порекомендовали России продвигать в список всемирного наследия ЮНЕСКО больше объектов нематериального наследия и культурные ландшафты. "Серийная номинация это тоже то, чего от нас ждут. Это было тоже предложение от иностранных коллег", - сказал Кудрявцев.

Он привел в пример серийную номинацию "Шелковый путь", о которой рассказала на симпозиуме президент национального комитета ИКОМОС Казахстан Наталья Турекулова. "В этой номинации принимают участие на сегодня Китай, Киргизия и Казахстан. Там представлено и материальное, и нематериальное наследие", - уточнил Кудрявцев.

10 августа 2018 года в городе Кондопога (Республика Карелия) сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы. Являлась памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Входила в состав муниципального учреждения культуры "Кондопожский музей". Подозреваемым в поджоге является 15-летний подросток.

О симпозиуме

Второй Международный научный симпозиум национального российского комитета ИКОМОС "Памятники всемирного культурного наследия - проблемы и перспективы" проходит в Великом Новгороде 19-21 сентября. В симпозиуме принимают участие более 200 специалистов из разных регионов России, а также руководители ИКОМОС, президенты национальных комитетов организации, представители Минкультуры России, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Союза реставраторов России, Союза архитекторов России, правительства Новгородской области и официальные лица из других регионов.

Специалисты обсудят вопросы, посвященные объектам всемирного наследия, историческим городам России в системе всемирного наследия. Также они затронут тему культурного ландшафта и археологических исследований.