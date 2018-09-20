Власти Колумбии закрыли дом-музей наркобарона Пабло Эскобара

БОГОТА, 20 сентября. /ТАСС/. Власти колумбийского города Медельин (столица северо-западного департамента Антьокия) в четверг закрыли дом-музей, посвященный наркобарону и преступнику Пабло Эскобару. Об этом сообщила газета El Espectador.

По ее данным, решение о закрытии было принято властями города совместно с министерством культуры Колумбии. "Временное приостановление деятельности этого коммерческого учреждения в Медельине произошло, поскольку оно посвящено пропаганде образа жизни одного из самых мрачных бандитов, который причинил наибольший вред городу. Кроме того, это заведение также не соответствовало правилам, которым должны следовать подобные места", - заявил секретарь по вопросам безопасности Медельина Андрес Тобон, чьи слова приводит газета.

Издание отмечает, что музей, расположенный на востоке городе, работал нерегулярно и посещали его в основном иностранные туристы. Посетители могли ознакомиться с множеством фотографий, а также коллекцией личных вещей наркобарона, в том числе с мотоциклом из серии фильмов про Джеймса Бонда. Управлял музеем старший брат и бывший сообщник преступника - Роберто Эскобар Гавирия.

Пабло Эскобар вошел в историю как один из самых жестоких преступников XX века не только Колумбии, но и всего мира. Главарь Медельинского картеля был убит в перестрелке с полицией в 1993 году.