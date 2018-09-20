Общество охраны памятников предлагает расширить буферную зону Троице-Сергиевой Лавры

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) предлагает расширить буферную зону Троице-Сергиевой Лавры. Существующая буферная зона не обеспечивает объекту сохранение в его исторической среде, сообщил ТАСС председатель совета московского областного отделения ВООПИиК Евгений Соседов на Втором Международном научном симпозиуме "Памятники всемирного культурного наследия - проблемы и перспективы".

"Мы выступали на симпозиуме с докладом и проектом предложения по расширению буферной зоны ансамбля Троице-Сергиевой Лавры, которая является объектом всемирного наследия. На наш взгляд, необходимость принятия такого документа обусловлена тем, что на сегодняшний день не обеспечивается сохранение объекта всемирного наследия в исторической среде, как это должно быть по нормам международного и российского законодательства", - пояснил Соседов.

Во-первых, по его словам, те зоны охраны Лавры, которые утверждены как объект культурного наследия национальным законодательством, не содержат запрета на снос исторической застройки. "Соответственно, мы наблюдаем процесс разрушения и замещения той самой исторической среды, которой окружена Лавра. А историческая среда Лавры - город Сергиев Посад, исторические слободы", - уточнил Соседов.

Второй момент, как отметил собеседник агентства, касается того, что до сих пор не утвержден предмет охраны исторического поселения. "Опять-таки, историческая среда, историческая застройка не защищена. К тому же есть проблема постепенной застройки, освоения участков охраняемого ландшафта, который непосредственно связан с Лаврой", - пояснил он.

Буферная зона Троице-Сергиевой Лавры была подтверждена Россией в 2017 году. "Она настолько мала, что практически совпадает с территорией памятника, то есть по сути никак не обеспечивает его охрану за границами непосредственно объекта культурного наследия", - считает Соседов.

Авторы предложения уже провели ландшафтно-визуальный анализ со всех точек - "и внутри города, и с ландшафтов раскрытия, откуда видно Лавру, хозяйственная деятельность которых может оказывать воздействие на ее восприятие". Также в обществе охраны памятников провели анализ исторической застройки и архивных материалов. "Мы очень рассчитываем, что национальной комитет ИКОМОС поддержит эту инициативу и направит официальное обращение в Министерству культуры РФ, которое вправо принять такое решение о разработке новой буферной зоны и дальнейшем продвижении и его согласованим с ЮНЕСКО", - заключил собеседник агентства.

Троице-Сергиева Лавра

Троице-Сергиева Лавра - крупнейший православный мужской монастырь и духовный центр России. Обитель была основана в 1337 году преподобным Сергием Радонежским, мощи которого покоятся в Троицком соборе монастыря. В 1993 году архитектурный ансамбль Лавры был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Всего на территории России действует две Лавры, вторая - Александро-Невская в Санкт-Петербурге.

О симпозиуме

Второй Международный научный симпозиум национального российского комитета ИКОМОС "Памятники всемирного культурного наследия - проблемы и перспективы" проходит в Великом Новгороде 19-21 сентября. В симпозиуме принимают участие более 200 специалистов из разных регионов России, а также руководители ИКОМОС, президенты национальных комитетов организации, представители Минкультуры России, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Союза реставраторов России, Союза архитекторов России, правительства Новгородской области и официальные лица из других регионов.

Специалисты в своих выступлениях затрагивают вопросы, посвященные объектам всемирного наследия, историческим городам России в системе всемирного наследия. Также они в ходе дискуссий обсуждают тему культурного ландшафта и археологических исследований.

История ИКОМОС

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) был создан в 1965 году и сейчас является официальным международным консультантом и ответственным органом ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия. Эксперты ИКОМОС готовят заключения по номинациям на включение объектов в Список всемирного наследия.

С момента основания этой организации Россия принимала активное участие в ее деятельности. В 1978 году в Москве и Суздале прошла V Генеральная ассамблея ИКОМОС. А в 2015 году был зарегистрирован национальный комитет ИКОМОС в России, который стал главным инициатором и организатором многих мероприятий, включая и Первый международный научный симпозиум "Культурное наследие - площадка для диалога", прошедший в 2017 году в Ярославле.