Мощность системы утилизации газа на свалке "Кучино" в октябре удвоят

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Подрядчик рекультивации закрытого мусорного полигона "Кучино" в Балашихинском округе Московской области намерен к 1 октября запустить вторую основную установку сжигания свалочного газа такой же мощности, что и уже работающая первая станция. Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный директор подрядчика Оливер Кайзер.

Систему сжигания свалочного газа (факел) на "Кучино" собрали из-за жалоб местных жителей на неприятный запах со свалки. По словам главы городского округа Балашиха Сергея Юрова, сейчас на "Кучино" работает основной факел мощностью в 2,5 тыс. м3/час и временный на 1,5 тыс. м3/час. Его уберут после того, как откалибруют работу второй основной установки на 2,5 тыс. м3. Это оборудование уже прибыло на полигон.

"1 октября у нас система с дополнительным факелом и системой газоочистки будет работать", - назвал Кайзер сроки запуска второго основного факела.

Он пояснил, что система предварительной очистки собираемого из полигона газа будет состоять из нескольких элементов. Сначала газ будет охлаждаться, что позволит его осушить и собрать конденсат. Затем он будет поступать на специальное устройство для очистки от примесей - скруббер, а после него на угольный фильтр. Ранее газ на факелах сжигался без предварительной очистки, что вызывала опасения местных жителей.

Ранее сообщалось, что второй факел на "Кучино" понадобился из-за того, что свалка генерирует больше газа, чем рассчитывалось первоначальным проектом рекультивации.

Анализ выбросов и сбор фильтрата

Кайзер отметил, что второй факел на "Кучино" имеет конструктивную особенность: в нем встроена система оперативного мониторинга состава выбросов. Данные будут обновляться каждые две минуты и передаваться в администрацию муниципалитета.

Также, по словам Юрова, к концу октября 2018 года на "Кучино" смонтируют систему сбора фильтрата - опасной для окружающей жидкости, которая образуется в результате смешения осадков с гниющими отходами. Она будет состоять из шести вертикальных колодцев, горизонтальных скважин и очистных сооружений. "Выполняются работы по монтажу дренажных колодцев, три полностью смонтированы, на четвертом ведется горизонтальное бурение под телом полигона. Готовится пятый колодец, переходим к шестому колодцу. <…> Смонтирован первый блок очистных сооружений. Еще два блока пришли на полигон. Ведется обустройство специальных резервуаров для накопления фильтрата", - добавил глава муниципалитета.

Дополнительно к этому в рамках рекультивации подрядчику предстоит сделать склоны полигона более пологими. Основные земляные работы начнутся в октябре этого года, заключил Юров.

О полигоне "Кучино"

"Кучино" закрыл губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 июня 2017 года после требования президента РФ Владимира Путина, которому местные жители пожаловались на плохие условия жизни вблизи полигона. Сейчас полигон бытового мусора представляет собой плато площадью 50 га и около 50 м в высоту, засыпанное инертными грунтами, на нем идут работы по рекультивации.

Свалка за время эксплуатации с 1960-х накопила 13 млн куб. м отходов и превысила разрешенную для него высоту на 20 м. Стоимость ее рекультивации ранее оценили в 4 млрд рублей, она продлится до 2020 года. После рекультивации плато свалки будет покрыто травой и кустарником.