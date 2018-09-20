Мощи Спиридона Тримифунтского принесут в Москву на три недели

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Антонина Мага/. Ковчег с мощами почитаемого в христианском мире святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу принесут в Москву в пятницу. Его встретит в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а поклониться святыне можно будет в течении более трех недель - с 22 сентября по 14 октября, сообщил ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Патриарх Кирилл сам встретит мощи 21 сентября в храме Христа Спасителя и совершит перед ними первый молебен. Затем, начиная с 22 сентября по 14 октября, с 8:00 утра до 20:00 мск паломники смогут приложиться к святыне. Торжественные проводы в Грецию состоятся 15 октября", - рассказал отец Александр.

"Десница святителя Спиридона уже посетила более десятка российских городов, святыне поклонились сотни тысяч человек. Радость встречи с тем святым, которого они очень любят, почитают, обращаются в молитвах, важна для духовного обновления людей", - добавил он.

Священник напомнил, что ковчег с мощами, принесенный в Россию с греческого острова Корфу 24 августа, уже побывал в Краснодаре, Красноярске, Кемерово, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле.

Москва - последний город пребывания мощей перед возвращением их в Грецию. Было принято решение, чтобы здесь они находились в течение наиболее длительного времени, чтобы все те люди, которые в силу разных причин не смогли поклониться святыне в других городах, могли бы успеть доехать до Москвы", - рассказал пресс-секретарь патриарха.

Дорога к святыне

Паломники, начиная с 22 сентября, должны будут проехать до станции метро "Парк Культуры" или "Октябрьская" и пройти пешком до набережной в парке искусств "Музеон", откуда будет начинаться проход к Храму Христа Спасителя. Проход к Храму Христа Спасителя от станции метро "Кропоткинская" в эти дни будет закрыт.

"Все паломники проходят в рамках общей очереди. По ходу очереди есть автобусы для отдыха, точки питания (платные), туалеты (бесплатные), кареты скорой помощи, постоянно работают волонтеры в зеленой форме "Православные Добровольцы", которые также могут ответить на ваши вопросы", - пояснили в пресс-службе патриарха.

Специально создан сайт, на котором можно найти актуальную информацию о доступе в храм. Организаторы просят всех, кто придет поклониться мощам, обратить особое внимание на подготовку к паломничеству: взять с собой теплые вещи, зонты и необходимые лекарства.

Спиридон Тримифунтский

Святитель Спиридон родился около 270 г. на Кипре, был современником святителя Николая Мирликийского. За добродетельную жизнь Спиридона избрали епископом города Тримифунта. Согласно преданию, епископ имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Он вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.

В России его чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви. Также многие обращаются к нему с просьбами помочь в самых простых житейских нуждах, например, решить проблемы с жильем.

В честь Спиридона Тримифунтского в российских городах, как и во всем мире, построено множество храмов. Особо почитался святитель Спиридон в древнем Новгороде и Москве. В 1633 году в Москве был воздвигнут храм во имя святителя, который дал затем название улице Спиридоновка. В 1930 году его снесли.

Мощи Спиридона остаются нетленными, считается, что он и после смерти ходит по земле, чтобы помогать нуждающимся. Когда периодически мощи переоблачают, туфли на ногах святого оказываются стоптанными. Эти реликвии затем передают в разные храмы. Такой башмак, например, есть в московском Даниловом монастыре.