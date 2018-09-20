Православная церковь празднует Рождество Богородицы и вспоминает победу на Куликовом поле

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рождество Пресвятой Богородицы празднует в пятницу Русская православная церковь. С него начинается годичный круг 12 великих церковных праздников. Кроме того, именно в праздник Рождества Богородицы воины Дмитрия Донского одержали историческую победу на поле Куликовом в 1380 году.

"В праздник Рождества Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Богородице-Рождественском ставропигиальном женском монастыре", - сообщили в пресс- службе предстоятеля Церкви.

Это один из древнейших монастырей Москвы, он был построен в благодарность за победу в Куликовской битве. Считается, что его основала в 1386 году княгиня Мария, мать героя Куликовской битвы серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского. Здесь она приняла постриг. Первыми насельницами обители стали вдовы воинов Куликовской битвы, а в монастырских стенах был дан приют тем, кто потерял своих кормильцев на Куликовом поле.

Согласно преданию, Дева Мария родилась в небольшом городе Назарет у праведных престарелых Иоакима и Анны. Они молились Господу о ребенке, и он исполнил их прошение. Архангел Гавриил принес весть: у них родится дочь, через неё будет даровано спасение всему миру, пусть назовут ее Марией, что значит "благодать". Дева Мария воспитывалась при храме и стала матерью Иисуса Христа.

Рождество Богородицы почитается в России. С этого праздника 862 года ведется история Русского государства. В царствование императора Александра II в 1862 году в Новгороде в честь этого события был воздвигнут памятник Тысячелетию России. А в новой России власти внесли 21 сентября в реестр Дней воинской славы в память о Куликовской битве.