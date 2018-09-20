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Путин встретился в Сочи с российскими шахматистами перед Шахматной олимпиадой

На встрече обсуждалось обучение нового поколения шахматистов на базе центра "Сириус"

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг поздно вечером встретился в Сочи с членами сборных команд России по шахматам, которые находятся на сборах перед Всемирной шахматной олимпиадой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент пожелал шахматистам успехов на Олимпиаде", - сказал он. "Состоялся также краткий разговор о популяризации шахмат в России и о воспитании нового поколения шахматистов, в том числе на базе центра "Сириус", где уже два года действует соответствующее направление под руководством Владимира Крамника", - добавил Песков.

Участие во встрече приняли, в частности, члены мужской сборной Владимир Крамник, Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Дмитрий Яковенко, Никита Витюгов, женскую сборную представляли Александра Костенюк, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Валентина Гунина, Ольга Гиря. В беседе участвовал также президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов.

43-я Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Батуми с 23 сентября по 5 октября. Российские сборные команды после сборов отправляются на соревнования уже 22 сентября.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКрамник, Владимир БорисовичКарякин, Сергей Александрович
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