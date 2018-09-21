В Перу кандидат по имени Гитлер баллотируется в мэры

ТАСС, 21 сентября. Перуанец по имени Гитлер Альба Санчес выдвинул свою кандидатуру на пост мэра населенного пункта Юнгар в департаменте Анкаш на западе страны. Однако, как сообщила в четверг местная радиостанция RPP, его соотечественник Ленин Владимир Родригес Вальверде направил в избирательные органы заявление с требованием отказать политику в праве претендовать на эту должность.

Альба Санчес представляет правую партию "Мы - Перу". По мнению кандидата в мэры, его политические противники используют Родригеса Вальверде, чтобы содействовать победе другого претендента на этот пост. "Я хороший Гитлер", - утверждает кандидат. Он заявил, что не знаком с гражданином Родригесом Вальверде.

Политик уже занимал пост мэра Юнгара в 2011-2014 годах от центристской партии "Возможности Перу". По словам кандидата, противники никогда не отказывались от попыток дискредитировать его из-за имени. "Наверняка мой отец назвал меня так, потому что это звучало по-иностранному, он не знал историю Гитлера", - считает Альба Санчес. Он признался, что задумывался о возможности сменить имя, но отказался от этой идеи из уважения к родителям.

В итоге избирательный суд Перу отказался снимать кандидата с необычным именем с избирательной гонки, так как не нашел для этого законных оснований. О реакции Родригеса Вальверде на данное решение не сообщается.

В странах Латинской Америки принято давать новорожденным имена в честь известных исторических личностей. Например, действующего президента Эквадора зовут Ленин Морено. Такое имя ему дали родители, которые являлись сторонниками левых взглядов. Среди латиноамериканцев также популярны имена Наполеон, Ильич и Сталин.