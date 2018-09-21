Пентагон: РФ запрашивала у США данные по своим потерям в Грузии и Афганистане

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Москва запрашивала у Вашингтона архивные данные по своим потерям в ходе операции по принуждению Грузии к миру летом 2008 года, а также о советских потерях в Афганистане. С таким утверждением выступил в четверг в интервью небольшой группе журналистов, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, директор Агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг. Он также сообщил, что США просят у России архивные данные об американских потерях в ходе практически всех крупных вооруженных конфликтов ХХ века, за исключением Первой мировой войны, а Москва запрашивает у Вашингтона в настоящее время аналогичные сведения, касающиеся Второй мировой войны.

Обсуждением вопросов, касающихся доступа к военным архивам, занимается совместная российско-американская Комиссия по делам военнопленных и пропавших без вести. Ее американскую часть курирует вверенное Маккигу подразделение Пентагона. В составе комиссии действуют четыре рабочие группы, занимающиеся Великой Отечественной (Второй мировой) войной, Корейской войной, холодной войной и войной в Афганистане, а также войной во Вьетнаме.

"Мы запрашиваем у россиян информацию по всем четырем [перечисленным] конфликтам. Россияне запрашивают у нас доступ к нашим архивам, относящимся к Второй мировой войне, у них здесь в посольстве работает команда из пяти человек, имеющая доступ к Национальному архиву [США] в [пригороде Вашингтона] Сьютленде (штат Мэриленд). Им предоставлен доступ к трофейным германским документам, что позволяет устанавливать судьбы пропавших без вести [советских военнослужащих]", - заявил Маккиг, являющийся отставным генерал-майором ВВС.

"Кроме того, они в прошлом запрашивали у нас информацию по потерям в Грузии и Афганистане. У россиян пропавшими без вести в Афганистане числятся порядка 300 человек. Опять же, мы предоставили им доступ к архивам и тому подобное", - сказал отставной военачальник.

"Наш главный запрос россиянам касается получения доступа к архивам, архивной информации, историческим документам", - отметил Маккиг. В связи с этим он подтвердил, что американская сторона получила такой доступ. "Нами наняты трое подрядчиков - архивариусов, которые имеют доступ к архивам Министерства обороны [России]", - уточнил глава американского Агентства по учету военнопленных и пропавших без вести.

Совместная комиссия была создана в 1992 году как площадка для взаимодействия двух стран с целью установления судеб военнослужащих, погибших или пропавших без вести в годы военных конфликтов. Сопредседателями комиссии являются отставные генерал-полковник Валерий Востротин и генерал Роберт Фоглсонг.