Посол РФ поблагодарил американцев, разделивших скорбь россиян по погибшим в Сирии военным

"Мы хотели бы поблагодарить всех американцев, которые разделили с нами скорбь от потери в Сирии 17 сентября Ил-20 с российскими офицерами. Они отдали свои жизни, защищая мир от терроризма", - приводятся в сообщении слова Антонова.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил американцев, которые разделили с Россией скорбь в связи с крушением над Средиземным морем самолета Ил-20 ВКС России, на борту которого находились 15 российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении посольства, размещенном в пятницу на Facebook.

Трагедия над Средиземным морем

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. В военном ведомстве уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Позже в Минобороны РФ ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию, сказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.

Пресс-служба Армии обороны Израиля распространила коммюнике, в котором выражается сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.