В Якутии внедрят региональный кадровый стандарт АСИ для развития промышленности

ЯКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии совместно с Агентством стратегических исследований (АСИ) внедрят региональный стандарт кадрового обеспечения для промышленного роста региона. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель министра образования и науки Якутии Андрей Попов.

Ранее сообщалось, что Якутия вошла в число 20 регионов, которые в течение года проводили пилотную апробацию кадрового стандарта АСИ.

"Во время IV Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение о сотрудничестве между АСИ и Республикой Саха (Якутия). В течение 40 дней будет актуализирована и утверждена новая дорожная карта по реализации стандарта в нашем регионе. Будут внедрены основные положения стандарта, обеспечен обмен и распространение эффективных практик кадрового обеспечения промышленного роста", - рассказал он, уточнив, что апробация стандарта длилась один год.

Попов уточнил, что в республике региональный стандарт прошел испытание в тестовом режиме. "В апробации стандарта принимало участие пять колледжей и техникумов республики. За этот год мы добились привлечения 22 заказчиков подготовки кадров, увеличили процент дуального обучения в учреждениях, а также внедрили демоэкзамены. В ближайшие годы планируем внедрить стандарт во всех государственных профессиональных образовательных организациях республики и привлечь еще больше работодателей", - отметил замминистра.

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста направлен на обеспечение промышленности и экономики региона требуемыми высококвалифицированными кадрами. Внедрение стандарта осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина и нацелено на повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет наличия квалифицированных специалистов, которые бы могли обеспечивать действующие и запускать новые производства.