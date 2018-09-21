В Московском зоопарке родился первый за 20 лет морской котик

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Северный морской котик родился в Московском зоопарке впервые за 20 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По данным портала, детеныш весом 12 кг родился два месяца назад. В настоящее время его вместе с матерью перевели в общий вольер.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова назвала рождение детеныша большим и радостным событием. По ее словам, это также свидетельствует о том, что животным комфортно в условиях, которые для них созданы в столичном зоопарке. Акулова напомнила, что морской котик включен в Международную красную книгу как уязвимый вид.

Директор также рассказала, что морские котики контактны и дружелюбны, являются одними из самых активных обитателей зоопарка. Для них разработаны специальные тренинги, которые проводятся, чтобы дать животным необходимую физическую и интеллектуальную нагрузку.