Всемирный банк: количество мусора на планете может увеличиться к 2050 году на 70%

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Ежегодно образующееся количество мусора на Земле возрастет на 70% к 2050 году, если государства не объединят усилия и не предпримут шаги, направленные на переработку отходов и сокращение потребления пластика.

Такой прогноз содержится в распространенном в четверг докладе Всемирного банка, посвященном борьбе с глобальным загрязнением окружающей среды.

Согласно изложенным в нем данным, в результате ускоряющейся урбанизации и роста населения стран на Земле к 2050 году может образовываться до 3,4 млрд тонн мусора в год, тогда как по состоянию на 2016 год этот показатель оценивался в 2,01 млрд тонн. При этом отмечается, что больше трети (34%) всех отходов в мире генерируют 16% населения мира из стран с наиболее высоким уровнем жизни. Восточная Азия и Тихоокеанский регион несут ответственность за 23% мусора на Земле. Авторы доклада прогнозируют, что к 2050 году страны Африки к югу от пустыни Сахара увеличат загрязнение втрое, а государства Южной Азии - удвоят.

Самую серьезную проблему специалисты видят в утилизации пластика, который без должной и своевременной переработки оказывает серьезный эффект на экосистемы, поскольку изделия из пластика не разлагаются сотнями и даже тысячами лет. Авторы доклада в этой связи подчеркнули, что только лишь в 2016 году страны мира утилизировали 242 млн тонн пластикового мусора, что составляет 12% от всех твердых отходов.

В этом контексте эксперты отметили, что правительствам следует уделять больше внимания переработке отходов, особенно это касается развивающихся стран. Для наглядности в докладе приводится следующая статистика: в странах с высоким уровнем жизни переработке подлежит примерно треть всех отходов, тогда как в государствах с низким уровнем жизни перерабатываются лишь 4% мусора.

"Неэффективный контроль за утилизацией отходов наносит урон здоровью человека и окружающей среде, что добавляется к климатическим проблемам, - убеждена вице-президент Всемирного банка по устойчивому развитию Лора Так. - К сожалению, речь идет чаще всего о нанесении ущерба наиболее неимущим слоям населения. Такого происходить не должно. Наши ресурсы должны быть использованы, а затем использованы вновь в течение продолжительного времени, чтобы они не оставались на свалках".

Авторы доклада считают, что изменить ситуацию можно путем оказания финансовой помощи странам, наиболее в этом нуждающимся - особенно быстроразвивающимся государствам, - чтобы они могли разработать эффективные системы переработки мусора. Кроме того, специалисты убеждены, что проблему можно решать путем поддержки усилий развитых стран по сокращению объемов потребления пластика и сбрасывания отходов в море, а также информирования населения о культуре потребления, переработке органического мусора и программах контроля и утилизации отходов.