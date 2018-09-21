Матвиенко: РФ будет и дальше укреплять отношения с Вьетнамом, как того хотел Чан Дай Куанг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Россия намерена и далее укреплять и расширять отношения с Вьетнамом, как того хотел президент страны Чан Дай Куанг, скончавшийся на 62-м году жизни. Об этом в пятницу заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с вице-президентом республики Данг Тхи Нгок Тхинь, прошедшей в рамках Евразийского женского форума.

"Для нас это тоже большая утрата, потому что он был большим другом России", - сказала Матвиенко. Она принесла вьетнамской делегации "самые искренние человеческие соболезнования".

"Мы будем делать все для укрепления, развития и расширения нашего сотрудничества по заветам главы государства, который очень много внимания уделял развитию российско-вьетнамских отношений, - добавила спикер. - Это с нашей стороны будет лучшим почитанием памяти этого выдающегося государственного политического деятеля Вьетнама".

Матвиенко также отметила, что недавний визит в Россию генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга подтвердил "высочайший уровень отношений" между двумя странами. Данг Тхи Нгок Тхинь со своей стороны поблагодарила Матвиенко за соболезнования.

Чан Дай Куанг умер в пятницу в 10:05 (06:05 мск) в ханойском военном госпитале №108. Он возглавил страну в апреле 2016 года.