Конкурс профмастерства для людей с ограниченными возможностями пройдет в Ненецком АО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" впервые пройдет в Ненецком автономном округе с 29 октября по 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Региональный этап чемпионата "Абилимпикс" впервые пройдет в Ненецком автономном округе с 29 октября по 2 ноября. Он будет проходить по 10 компетенциям", - говорится в сообщении.

В конкурсе будут принимать участие как школьники и студенты, так и взрослые. Для детей выбраны направления: бисероплетение, вязание спицами, вязание крючком, резьба по дереву, актерское искусство и художественное вышивание. Для студентов предложена номинация "Предпринимательство", взрослым предлагается попробовать себя лишь в бисероплетении, вязании спицами и крючком.

В ходе конкурса запланирована деловая программа, где будут обсуждаться профессиональная ориентация людей с ограниченными возможностями здоровья и создание условий на предприятиях округа для работы инвалидов, прошедших профессиональное обучение. В эти дни пройдет также серия мастер-классов по профориентации для детей с ограниченными возможностями здоровья по направлениям: сантехнические работы, сварочные работы и поварское дело.

Чемпионат "Абилимпикс" в России проходит с 2014 года, являясь частью международного некоммерческого движения, объединяющего 46 стран мира. Ненецкий автономный округ присоединился к движению в этом году. Целью конкурса "Абилимпикс" является содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда.

На территории Ненецкого автономного округа на учете состоят более 3 тыс. инвалидов, в том числе порядка 180 детей.