Оскорбившей детей учительнице в Петербурге объявят выговор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Выговор будет объявлен учительнице музыки одной из школ Пушкинского района Санкт-Петербурга, которая назвала детей "тупыми", "убогими", "бедными во всех отношениях". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

"Учительница пока на больничном, когда она вернется, в отношении нее будут приняты меры дисциплинарного взыскания в виде выговора", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседницы агентства, мнения по поводу поступка учительницы в школе разделились, больше половины класса встала на сторону преподавателя.

"Начальник отдела образования сказал, что это не педагогическое поведение. Учительница извинилась и перед учениками, и перед родителями и объяснила, что имела в виду духовный мир. Дети записали видео об учительнице, но не записали, что этому предшествовало", - пояснила собеседница.

Ранее сообщалось, что на уроке музыки в шестом классе одной из школ Пушкинского района учительница не смогла справиться с дисциплиной школьников и оскорбила детей. Один из учеников сделал запись речи педагога, показал видео родителям и опубликовал в интернете.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге сообщили, что в школе состоялось собрание, на котором учитель музыки извинилась за свои слова и объяснила, что имела ввиду "духовную бедность - невежество и черствость". Часть родителей не приняли извинения, но некоторые встали на ее защиту. Прокуратура Пушкинского района Петербурга поставила вопрос о наказании учительницы музыки.