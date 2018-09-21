В Перми завели административное дело на гимназию, где школьниц отстранили за цвет волос

ТАСС, 21 сентября. Прокуратура возбудила административное дело в отношении директора гимназии в Перми, учениц которой отстранили от занятий за розовый цвет волос, говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры края.

Ранее сообщалось, что дочь депутата Пермской городской думы Надежды Агишевой отстранили от занятий в школе из-за покрашенных в розовый цвет волос. Парламентарий 7 сентября разметила фото распоряжения администрации гимназии № 4, в которой учится ее ребенок, где говорится, что ее дочь отстранена от аудиторных занятий в связи с нарушением требований к внешнему виду. Позже выяснялось, что в тот же день по аналогичной причине была отстранена еще одна девочка.

В связи с этим фактом прокуратура Пермского края начала проверку. "Прокуратурой района в отношении МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" и ее директора возбуждены дела по статье 5.57 КоАП РФ ("Незаконное ограничение права на образование")", - говорится в сообщении надзорного ведомства. При этом на отдельные пункты акта о требованиях к внешнему виду учеников прокуратурой района внесен протест, а по всем выявленным в ходе проверки нарушениям заместителю главы администрации Перми внесено представление.

Как сообщал ТАСС 12 сентября со ссылкой на уполномоченного по правам человека Пермского края Павла Микова, девочки приступили к занятиям, хотя не перекрасились, так как "не допустить ребенка к занятиям можно только по исключительным причинам", в перечень которых не входит цвет волос.