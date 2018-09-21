В ОБСЕ обеспокоены законами РФ об ответственности за распространение ложной информации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в письме к российским властям выразил беспокойство в связи с принятием Госдумой в третьем чтении поправок в Уголовный кодекс и Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым вводится ответственность за отказ прекратить распространять незаконную и недостоверную информацию. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте офиса представителя ОБСЕ в Вене.

"По сути, поправки имеют большой потенциал, чтобы подрывать свободу слова, в том числе свободный поток информации и доступ к информации. Международные стандарты, касающиеся законов о клевете, предусматривают, что наказание не должно быть столь значительным, чтобы оказывать отрицательное влияние на свободу выражения, а также должны быть строго пропорциональны и направлены на восстановление репутации. Тюремное заключение никогда не является подходящим наказанием за такие правонарушения", - приводятся в сообщении слова Дезира.

Дезир призвал членов Совета Федерации "не принимать эти поправки и прекратить инициативы, которые представляли бы серьезное препятствие, а также негативно влияли на право на свободу слова и доступ к информации, представляющей общественный интерес".

На заседании во вторник Госдума внесла поправки в статью 315 Уголовного кодекса РФ. Ими вводится уголовная ответственность "за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию", за отказ от распространения лживых или незаконных сведений или от их опровержения. Новым законом статья 315 УК РФ дополняется частью первой, где такие преступления караются "либо штрафом в размере до 50 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года".

Одновременно Госдума приняла в третьем чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которыми вводится ответственность за отказ от выполнения судебного предписания о запрете на распространение незаконных или недостоверных сведений или об их опровержении. В таких случаях предусматривается штраф для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей; для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. При невыполнении повторного требования размер санкций может возрасти для граждан до 25 тыс. рублей (предусматривается возможность административного ареста на срок до 10 суток или наказания в виде обязательных работ на срок до 120 часов); для должностных лиц - до 50 тыс. рублей с альтернативой в виде административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на срок до 200 часов; для юридических лиц - от 200 тыс. рублей.