Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил требование Министерства юстиции РФ о ликвидации общественного движения "СтопХам". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"21 сентября в Мосгорсуде рассмотрено исковое заявление Главного управления Минюста по Москве к общественной организации "СтопХам" о ликвидации объединения. Суд постановил требования ГУ Минюста удовлетворить", - пояснили в суде.
Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда в течение месяца.
"СтопХам" - некоммерческая организация, выступающая против нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Образована в 2010 году в Москве. Организация действует во многих городах России. Злостным нарушителям ПДД активисты наклеивали на стекло автомобиля большую наклейку, а свои видеоролики выкладывали в интернет.