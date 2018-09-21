Россию на чемпионате Euroskills-2018 в Будапеште представит "экспериментальная" сборная

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Экспериментальная" сборная, в которую вошли молодые профессионалы не только из колледжей, но и из вузов, будет представлять Россию на чемпионате рабочих профессий Euroskills-2018 в Венгрии. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор союза "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов.

"У нас эта сборная немножко экспериментальная. В нее вошли ребята, которые отобрались не [только] из колледжей, а из университетов, и способны показать не только силу своего профессионального образования, но и прикладную часть в нашем высшем образовании", - сказал Уразов на встрече сборной с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Вице-премьер пожелала успехов российской сборной. "Мы вкладываем в самые чувствительные сферы нашей жизни очень большие финансовые ресурсы, и для этого нам нужны высококвалифицированные, классные и высокомотивированные молодые люди, которые способны показать себя и вовлечь в этот процесс других", - отметила Голикова.

Заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина добавила, что участников российской сборной поддерживает несколько миллионов студентов российских колледжей, которые на них равняются. "То, что делаете вы, также меняет отношение к рабочей профессии и к своему делу в нашей стране. Вы ролевая модель для 3 млн ребят, которые учатся в СПО (среднее профессиональное образование - прим. ТАСС)", - сказала заместитель министра.

Союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого - повышение стандартов подготовки кадров. Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 году он пройдет в России.

Европейский чемпионат в Будапеште пройдет 26-29 сентября. Ожидается, что в соревнованиях примут участие 600 конкурсантов, столько же экспертов из 28 стран, в том числе 48 молодых профессионалов из 17 регионов России. Конкурсанты будут соревноваться в общей сложности по 39 компетенциям.