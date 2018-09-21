"ВКонтакте" проведет хакатон с призовым фондом в 1,5 млн рублей

Социальная сеть "ВКонтакте" открыла прием заявок на VK Hackathon - один из крупнейших хакатонов в России. В этом году участие в мероприятии смогут принять 400 разработчиков из 120 команд.
Общий призовой фонд хакатона составит 1,5 млн рублей, сообщила пресс-служба соцсети.
Участники хакатона решат задачи, подготовленные командой "ВКонтакте" и партнерами проекта, в частности, задания предложат платежная система Mastercard, Государственный Эрмитаж, Московская филармония, образовательный центр "Сириус" и другие.
VK Hackathon пройдет с 9 по 11 ноября в здании Главного штаба, где расположен Эрмитаж. Подать заявку на участие можно до 19 октября.
В 2018 году "ВКонтакте" выплатила 2,5 млн рублей победителям чемпионата по программированию VK Cup 2018, а также запустила стипендиальную программу для преподавателей по программированию VK Fellowship. Первый VK Hackathon прошел в октябре 2015 года, за три года в хакатоне поучаствовала 161 команда.