МВД поддержало инициативу о смягчении ответственности медиков при работе с наркотиками

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. МВД России поддержало разработанный Минздравом законопроект о декриминализации ответственности врачей и фармацевтов, которые допустили ошибки при работе с препаратами, содержащими наркотические вещества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"Подготовленный Минздравом России проект федерального закона, предусматривающий смягчение уголовной ответственности медицинских или фармацевтических работников за нарушения ими правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, в августе 2018 года согласован МВД России", - сказали в пресс-центре, отвечая на запрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил проект федерального закона о декриминализации ответственности врачей, допустивших нарушения при работе с наркотическими средствами. Планируется, что нововведение вступит в силу с января 2019 года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что документ направлен на декриминализацию деяний медицинских и фармацевтических работников, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, не обладающих высокой степенью общественной опасности. Он вносит изменения в ст. 228.2 УК РФ ("Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ").

Согласно действующему законодательству, такие действия врачей, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательными работами на срок до 480 часов, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.