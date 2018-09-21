Командование Росгвардии на Северном Кавказе поддерживает 1,5 тыс. семей погибших бойцов

ПЯТИГОРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. семей военнослужащих Росгвардии, в разные годы погибших на посту на Северном Кавказе, получают постоянную помощь и поддержку. Об этом ТАСС в пятницу рассказал командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин.

"Нашим важным направлением работы является социальная поддержка членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, на данный момент их более 1,5 тыс. По мере возможности им выделяются путевки для санаторно-курортного лечения, оказывается адресная помощь", - рассказал он.

Командующий округом Росгвардии отметил, что размер денежного довольствия большинства военнослужащих на Северном Кавказе сегодня выше средней заработной платы по региону. "С учетом предоставляемых социальных гарантий, таких, как обмундирование, питание, служебное жилье, для них достигнут социально приемлемый уровень жизни", - сказал Корнюшкин.

По его словам, для детей военнослужащих и сотрудников на территории Грозненского соединения Росгвардии работает ведомственный детский сад "Звездочка" на 420 мест, который имеет свои филиалы в Гудермесе, Урус-Мартане, станицах Наурская и Шелковская. Еще один детский сад на 100 мест располагается в Назрани. В округе для детей сотрудников и военнослужащих функционируют две школы Росгвардии - начальная и общеобразовательная.

С начала года в управление Северо-Кавказского округа Росгвардии поступило 140 квартир, что позволило обеспечить 137 семей военнослужащих. Кроме того, в Пятигорске 58 семей военнослужащих и сотрудников были обеспечены служебными жилыми помещениями, получили 72 квартиры в поселке Капельница в Железноводске. Скоро планируется приобрести служебное жилье для военнослужащих в Грозном и Махачкале. Также 13 многодетных семей военнослужащих получили жилищную субсидию на приобретение или строительство жилья, 4 семьи были обеспечены государственными жилищными сертификатами, а более 100 военнослужащих оформили ипотеку за счет целевого жилищного займа.

Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии был сформирован в соответствии с указом президента РФ, который был подписан ровно год назад, 21 сентября 2017 года, и с 1 января 2018 года приступил к выполнению служебно-боевых задач.