Епископ Сербской церкви: автокефалия на Украине разрушит единство православного мира

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Одностороннее предоставление автокефалии Константинопольским патриархатом на Украине не позволит создать в этой стране некую единую церковь и разрушит единство православного мира. Такое мнение высказал иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович), передает сайт отдела внешних церковных связей Московского патриархата в пятницу.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение".

"На Украине есть каноническая Украинская православная церковь, которая в качестве автономной поместной церкви находится в подчинении Московского патриархата, признается всеми без исключения православными церквами и состоит с ними в евхаристическом общении <...> Параллельно с этой канонической церковью в стране существуют три раскольнических объединения, а вдобавок к ним, агрессивная униатская община. И вот эти переговоры об автокефалии как раз и ведутся с этими раскольническими "церквами" и одновременно с государственными властями Украины в отсутствии канонической церкви и вопреки ее желанию", - отметил епископ Ириней.

По его словам, сегодняшние действия Константинополя "аргументируются стремлением устранить расколы и восстановить церковное единство народа Украины на основании недавно сформулированного учения о том, что, как Вселенский престол и исторически мать для славянских Церквей, Константинопольская церковь имеет право принимать решения по собственному праву и по собственной инициативе, пренебрегая прежде существующими границами автокефальных поместных церквей и невзирая на их позицию или сопротивление".

"Это учение совершено не выдерживает критики, потому что, согласно действительному устройству церкви, выше епископата и полноты автокефальной церкви стоит лишь соборный институт, т. е. авторитет собора всех или большинства автокефальных церквей (Вселенский собор) или собор большинства церквей какого-либо большого региона. Первый епископ нашего Востока является не абсолютно первым, как это имеет в юрисдикции старого Рима", - пояснил Ириней.

Возможные последствия

Последствиями односторонних решений Константинопольского патриархата, по мнению представителя Сербской православной церкви, будет то, что "устраняется преграда для множества новых расколов" в православном мире. "Получается, что будучи раскольнической общиной, рано или поздно ты все равно будешь оправдан, восстановлен и, более того, возвышен до статуса автокефальной церкви", - отметил епископ.

При этом по его словам создать некую единую церковь на Украине теми методами, которые предлагает президент Петр Порошенко, все равно будет невозможно.

"Самое большее, что получится сделать, так это сократить количество раскольнических группировок: вместо трех образований, существующих на данный момент, возможно, или вероятно, возникнет новая "конфедерация" весьма слабо соединенная по сути, признаваемая одними церквами, и не признаваемая другими, в то время как имеющая большинство каноническая церковь останется там, где она находится и сейчас: под покровом и эгидой Московского патриархата", - заключил епископ Ириней.