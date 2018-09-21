В Совбезе РФ считают существенным недостатком полигонный способ обезвреживания отходов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. В Совбезе России считают существенным недостатком преимущественно полигонный способ обезвреживания мусора. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, эта тема обсуждалась на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ.

"Подчеркнуто, что сложившаяся система обращения с отходами потребления представляет угрозу окружающей среде и санитарно-эпидемиологической обстановке, - говорится в сообщении. - Существенным недостатком назван преимущественно полигонный способ обезвреживания мусора и крайне низкий уровень развития инфраструктуры по его переработке, что приводит к ухудшению экологической ситуации". Особую озабоченность в Совбезе вызывает также рост числа несанкционированных свалок.

Отмечается, что криминализация сферы обращения с твердыми коммунальными отходами и многочисленные нарушения требования законодательства способствуют росту техногенной нагрузки на природные комплексы. "Межведомственная комиссия выработала дополнительные меры организационного и нормативно-правового характера в целях обеспечения экологической безопасности", - подчеркнули в СБ РФ.