Мединский: новые маршруты программы "Дороги Победы" охватят 11 регионов России

МОСКВА, 21 сентября./ТАСС/. Новые маршруты Всероссийской патриотической программы "Дороги Победы. Путешествия для школьников" охватят 11 регионов России. Об этом на церемонии открытия маршрутов на Манежной площади сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Из года в год растет количество музеев, выставочных залов и мемориалов, включенных в нашу программу. Сегодня мы запускаем еще 20 новых маршрутов, которые охватят уже 11 регионов России. Четыре региона - Псковская, Ивановская, Оренбургская области, Удмуртия, - впервые принимают участие в нашем проекте. Сегодня для школ, инициативных групп действует уже на выбор более 200 маршрутов," - сообщил Мединский.

Министр культуры отметил, что старт проекту был дан четыре года назад на Манежной площади.

"Это прежде всего возможность каждому учебному заведению, каждой школе, каждому училищу, просто инициативной группе подростков сформировать заявку и бесплатно получить возможность одно-, двухдневной экскурсии по местам боевой славы, памятным местам нашей российской истории," - отметил Мединский, добавив, что воспитывать патриотизм у молодежи нужно на "живых примерах, на местах боевой славы".

В рамках программы "Дороги Победы. Путешествия для школьников" организуются бесплатные экскурсии для школьников и студентов по музеям и местам боевой славы. Проект реализуется с октября 2014 года силами Российского военно-исторического общества (РВИО) при поддержке Министерства культуры РФ. Программа охватывает 195 маршрутов и 187 музеев. "Дорогами Победы" уже проехали более 500 тысяч человек из более 1000 учебных заведений.