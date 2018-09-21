На Украине хотят запретить называть детей Черешней, Сервером и Януковичем

КИЕВ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Мельник/. Украинцы вскоре не смогут называть новорожденных экзотическими и странными именами, а также присваивать малышам двойные фамилии. Соответствующие изменения содержат законопроекты, зарегистрированные в Верховной раде.

Если один из проектов станет законом, украинские родители не смогут зарегистрировать детей под именами, состоящими из названий неодушевленных предметов, придуманных персонажей, географических названий, титулов, болезней и аббревиатур; содержащими одновременно буквы, символы и цифры, а также нецензурную лексику, или оскорбляющими общественную мораль. Свои инициативы авторы документа объясняют требованиями Конвенции о правах ребенка, принятой ООН 20 ноября 1989 года. Этот документ регулирует права детей и обязанности взрослых по отношению к ним. По Конвенции ООН, каждый человек в возрасте до 18 лет считается ребенком.

По данным минюста, в предыдущие годы на Украине были зарегистрированы такие имена, как Черешня, Золушка, Атлантида, Таймер, Сервер, Космос, Кукла, Мерседес, Аллейная, Княгиня, Израиль, Милорд, Сероп, Султан, Панна, Китти, Янукович и другие. Определять соответствие имени новым правилам, по задумке автора, должны будут ЗАГСы на местах. За родителями сохранят право оспорить отказ чиновников в суде.

Второй проект призван урегулировать порядок присвоения ребенку двойной фамилии. Так, документ запрещает использовать больше двух слов в фамилии. Также устанавливается требование не изменять порядок слов в фамилии второго и следующих детей одних и тех же родителей.

По данным минюста, на Украине в восьмерку самых популярных женских имен входят София, Мария, Злата, Анна, Екатерина, Анастасия, Ева, Дарья. Мальчиков родители чаще всего называют Артем, Иван, Максим, Марк, Дмитрий, Михаил, Александр, Тимофей, Владислав, Матвей, Илья, Андрей. При этом в прошлом году тысячи украинцев поменяли свои имена на русские соответствия. Среди самых распространенных имен, от которых отреклись украинцы, - Олена и Хрыстына. Теперь их называют Алёна, Елена, Кристи или Кристина.

Изменить собственное имя украинцам можно в двух случаях - по собственному желанию и при усыновлении или его отмене. Чтобы это сделать, нужно подать заявление в соответствующие органы, представить паспорт и свидетельство о рождении.