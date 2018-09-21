Правом купить дополнительные метры в домах реновации воспользовались 68 московских семей

"На сегодняшний день 68 семей или 13% из числа переселившихся участников программы реновации воспользовались своим правом приобретения дополнительной площади, и улучшили свои жилищные условия", - сказал и.о. руководителя департамента Сергей Левкин, чьи слова цитирует пресс-служба. Наибольшее количество таких переселенцев зафиксировано на востоке Москвы.

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 13% из числа переселившийся или 68 московских семей воспользовались правом приобрести дополнительные кв. метры в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

В феврале 2018 года был утвержден порядок приобретения дополнительной площади участниками программы реновации. Так, улучшить свои жилищные условия могут как собственники квартир, так и наниматели, проживающие в старых пятиэтажках по договорам социального найма. На данный момент переехать из дома, включенного в программу реновации, в новую квартиру большей площади или с большим количеством комнат взамен равнозначной, можно доплатив за разницу в метрах со скидкой в размере 10%. Кроме того, у участников программы есть возможность получить равнозначное жилое помещение в собственность и 10% скидку на покупку еще одной квартиры из городской собственности или собственности Фонда в течение двух лет.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил городскую программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки - это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках. На сегодняшний день восемьсот семей заключили договоры на новое жилье с момента начала переселения в феврале этого года.