В Архангельске открылась международная конференция по фортификации

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Пятая международная конференция "Памятники фортификации: история, реставрация, использование" открылась в пятницу в Архангельске. Как рассказал заведующий отделом военной истории архангельского краеведческого музея Игорь Гостев, в этом году темы связаны в основном с 325-летием регулярного государственного судостроения в России.

"Наша конференция в этом году связана с 325-летием первого визита в Архангельск Петра I и 325-летием начала регулярного судостроения, соответственно, мы обсуждаем то, что касается фортификации петровских времен. Участники у нас практически со всей европейской части России: от Дагестана до Архангельска, а также гости из Латвии и Белоруссии", - сказал ТАСС Гостев.

Всего в течение трех дней будет представлено около 30 докладов, особое место будет отведено роли Петра I в развитии военно-инженерного искусства в России, морским береговым крепостям.

Участники конференции возложили цветы к памятнику Петру I, также был прочитан доклад о попытках возведения памятника Петру в Архангельске. В программе премьерный показ анимационного фильма "История создания Новодвинской крепости", снятого студией "Северный огонь" совместно с Архангельским краеведческим музеем.

Новодвинская крепость - комплекс фортификационных сооружений в дельте Северной Двины, расположенный 20 км к северу от центра Архангельска. Крепость была заложена в 1701 году по личному указанию царя Петра I для защиты фарватера в связи с ожидаемым нападением шведов в период Северной войны 1700-1721 года.