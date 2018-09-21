Власти Липецкой области компенсируют оплату проезда для учащихся из малообеспеченных семей

ЛИПЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Липецкой области выделят дополнительные 15 млн рублей из регионального бюджета на компенсацию оплаты проезда для школьников, учащихся в техникумах, колледжах или вузах из малообеспеченных семей. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе администрации области.

По предложению главы региона Олега Королева депутаты утвердили изменения в областном законопроекте "О социальных выплатах". "Дети из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 24 лет будут ежемесячно получать социальные выплаты на проезд в размере 300 рублей. Такая поддержка оказывается в период их обучения в школе, техникуме, колледже или вузе с сентября по июнь", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что адресную помощь получат почти 12,5 тыс. жителей региона. Кроме того, бесплатный проезд в общественном транспорте будет предоставлен для детей, у которых родители являются инвалидами. "Для таких детей будут выданы персонифицированные транспортные карты, на льготу могут претендовать более 500 человек", - добавил собеседник ТАСС.

Помимо учащихся, парламентарии области также окажут социальную поддержку пожилым людям, работающим в сфере образования, медицины, социальной поддержки, культуры и искусства. "Меры соцподдержки привяжут не ко времени выхода на заслуженный отдых, а к возрасту. Для женщин право получения региональных льгот наступит с 55 лет, для мужчин - с 60. При этом сохраняются все льготы для досрочно выходящих граждан на пенсию", - уточнили в пресс-службе.

Речь идет о льготном проезде на железнодорожном транспорте в пригороде, льготах по медобслуживанию, а для неработающих пенсионеров полагаются санаторно-курортные путевки. Льготы также предусмотрены для жителей, которые долгое время проработали в сельской местности, а также для ветеранов труда.

"Государственная помощь, различные меры поддержки жителям области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей", - сказал глава администрации Липецкой области Олег Королев.