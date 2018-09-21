Патриарх встретил ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Антонина Мага/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретил в храме Христа Спасителя ковчег с мощами почитаемого во всем христианском мире святителя Спиридона Тримифунтского, который принесли в Россию с греческого острова Корфу. Святыня уже побывала, начиная с 24 августа, в более десятка российских городов, где ей поклонилось несколько сотен тысяч человек. В Москве она пробудет до 15 октября.

Предстоятель РПЦ при большом стечении народа совершил перед ковчегом с десницей святого первый молебен, затем в храме Христа Спасителя состоится вечернее богослужение по расписанию. На следующий день, с 8:00 мск до 20:00 мск откроется доступ паломников к мощам, а 15 октября в полдень будут торжественные проводы святыни в Грецию.

Дорога к святыне

Паломники начиная с 22 сентября должны будут проехать до станции метро "Парк Культуры" или "Октябрьская" и пройти пешком до набережной в парке искусств "Музеон", откуда будет начинаться проход к Храму Христа Спасителя. Проход к храму от станции метро "Кропоткинская" в эти дни будет закрыт.

"Все паломники проходят в рамках общей очереди. По ходу очереди есть автобусы для отдыха, точки питания (платные), туалеты (бесплатные), кареты скорой помощи, постоянно работают волонтеры в зеленой форме "Православные Добровольцы", которые также могут ответить на ваши вопросы", - пояснили в пресс-службе патриарха.

Специально создан сайт, на котором можно найти актуальную информацию о доступе в храм. Организаторы просят всех, кто придет поклониться мощам, обратить особое внимание на подготовку к паломничеству: взять с собой теплые вещи, зонты и необходимые лекарства.

Спиридон Тримифунтский

Святитель Спиридон родился около 270 года на Кипре, был современником святителя Николая Мирликийского. За добродетельную жизнь Спиридона избрали епископом города Тримифунта. Епископ имел дар прозорливости, молитвами исцелял больных, изгонял бесов, воскрешал мертвых и совершал много других чудес. Он вошел в историю христианства, доказав чудесным образом на Первом Вселенском соборе триединую сущность Бога.

В России его чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, даровании христианской любви. Также многие обращаются к нему с просьбами помочь в самых простых житейских нуждах, например, решить проблемы с жильем.