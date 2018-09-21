Минприроды: решения по ликвидации последствий выбросов в Крыму выработает рабочая группа

ТАСС, 21 сентября. Межведомственная рабочая группа, в которую входят представители Росприроднадзора и Минприроды, выработает рекомендации по ликвидации последствий выбросов на севере Крыма. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов.

"Есть рабочая межведомственная группа, мы занимаемся этой темой вместе. Тема из двух частей - это водоснабжение, вторая - заражение. <…> Выбросы - новая проблема, но она, в основном, связана с предприятием, с его технологическим циклом. Как раз эта межведомственная рабочая группа и решает эти проблемы, два заседания прошло, группа работает, рекомендации будут", - сказал он.

Заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов уточнил ТАСС, что сейчас идет плановая проверка с участием центрального аппарата. "Есть поручение министра по обеспечению жесткого контроля за этой ситуации. Направлены дополнительные силы по мониторингу", - сказал Низамов.

Низамов сообщил, что сейчас продолжается мониторинг ситуации специалистами ведомства и на предприятии, и на территории Армянска. "На самом производстве есть проблемы, касающиеся кислотохранилища. В настоящий момент мы контролируем подъем уровня, … с 13 сентября уже не фиксируем превышение на объекте накопления отходов на источниках данного предприятия", - говорит он.

Проблемы с водоснабжением

По словам Ястребова, сейчас эта же межведомственная рабочая группа также прорабатывает вопросы улучшения водоснабжения на полуострове.

"В Крыму есть решения, которые позволят снизить эти проблемы. Они заложены в федеральную целевую программу развития Крыма - и водоводы, и дополнительные источники водоснабжения. Их надо планово реализовывать", - добавил он.

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались четыре года назад, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, который закрывал порядка 90% потребности полуострова в воде. Недостаток воды, ранее поступавшей за счет канала, привел к тому, что в конце августа в атмосферу попали вещества из кислотного накопителя на севере Крыма, куда предприятия химотрасли сливали отходы.

Власти Крыма, по словам главы республики, не рассчитывают на возобновление водоснабжения по Северо- Крымскому каналу. Он надеется, что решить проблему с обеспечением полуострова водой помогут ученые Российской академии наук.