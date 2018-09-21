Около 5 тыс. единиц спецтехники будут убирать снег с дорог Москвы этой зимой

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 5 тыс. единиц спецтехники будет задействовано для уборки московских дорог в зимний период. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ГБУ "Автомобильные дороги" Андрей Соколов.

"Всего для уборки дорог от снега будет задействовано порядка 5 тыс. единиц техники", - сказал он.

По его словам, учреждение завершило подготовку техники для ее эксплуатации в зимний период. Всего в парке учреждения находится порядка 6 тыс. единиц техники, большинство из них используется круглогодично.

ГБУ "Автомобильные дороги" обслуживает дороги федерального значения, в том числе МКАД, Садовое и Третье транспортное кольца, а также вылетные магистрали столицы.