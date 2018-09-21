В Калининградском зоопарке впервые родилась патагонская мара

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Детеныш патагонской мары впервые появился на свет в Калининградском зоопарке, сообщила ТАСС пресс-секретарь зоосада Екатерина Михайлова.

"Родителями маленькой мары являются Трус и Тучка. Оба животных пополнили коллекцию Калиниградского зоопарка в 2015 году, прибыв сюда из Ленинградского зоопарка", - рассказала она.

Михайлова отметила, что сейчас детеныш питается материнским молоком, но уже с удовольствием приобщается и ко взрослой пище. У мар в зоопарке богатый рацион. Ежедневно животные получают зерновую смесь из ячменя, овса и геркулеса, а также семечки, горох, бананы, яблоки, картофель в сыром и вареном виде, листья салата. Особенную страсть мары испытывают к арбузам, которые с наступлением сезона их урожая регулярно присутствует в меню.

"Южноамериканских грызунов поселили в одном вольере с индюками и гуанако, также обитающими в Южной Америке. Для животных такое "соседство" служит своеобразным приемом обогащения среды, позволяя им проявлять свое естественное поведение", - отметила собеседница.

Патагонская мара - крупный грызун из семейства свинковых. Мару часто называют патагонским зайцем, так как ее передние ноги короче задних и передвигается она скачкообразно. Средняя длина тела животного составляет 69-76 см, а хвоста 4-5 см. Вес колеблется от 8 до 16 кг. Продолжительность жизни в природных условиях достигает максимум 14 лет. В неволе патагонская мара доживает до 9-10 лет. Патагонская мара имеет охранный статус и относится к видам животных, для которых существует угроза исчезновения.

Калининградский зоопарк - один из трех исторических зоопарков России (наряду с зоопарками Москвы и Санкт-Петербурга). Располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоопарка, который был основан Германом Клаассом, немецким предпринимателем в 1896 году. На сегодня зоопарк занимает территорию почти в 17 га. В коллекции насчитывается более 2300 животных порядка 300 видов.