Похолодание и дожди ожидаются в большинстве регионов Центральной России

ТАСС, 21 сентября. Понижение дневной температуры воздуха и дожди ожидаются на значительной территории Центрального Федерального округа (ЦФО), уже в воскресенье столбик термометра опустится до плюс 10-15 градусов тепла. Бабье лето, по прогнозам региональных синоптиков, завершится в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тверской, Ярославской областях.

Жителей Владимира в пятницу накануне второго тура губернаторских выборов порадовала по-летнему ясная теплая погода. Многие люди, еще утром вышедшие из дома в пальто и куртках, к обеду разделись до легких футболок. В целом, по прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Похолодание в регион придет в понедельник, столбик термометра опустится до плюс 15 градусов.

На выходных в Воронежской и Ярославской области ожидается смена теплой и сухой погоды на классическую осеннюю - с воскресенья в регион придет холодный циклон из Атлантики. В субботу метеорологи прогнозируют температуру днем до плюс 26 градусов тепла и ночью до плюс 14 градусов тепла. Но уже в воскресенье вечером ожидаются дожди с грозами и падение ночной температуры воздуха до плюс 9 градусов тепла. В понедельник дневная температура не превысит плюс 15 градусов тепла.

В Тульской области, по данным синоптиков регионального гидрометцентра, в пятницу и субботу воздух прогреется до плюс 24 градусов, но 23 сентября столбики термометров покажут не выше плюс 19 градусов. По информации федерального Гидрометцентра, похолодание в регионе продолжится минимум до вторника, дневная температура может снизиться до плюс 12 градусов, ночная - до плюс 4-6. Учитывая такой прогноз, в администрации Тулы приняли решения досрочно начать отопительный сезон в учреждениях соцсферы.

"Пуск тепла начнется с 24 сентября в школах, детских садах, больницах и поликлиниках по заявкам руководителей учреждений", - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные необычайно теплая погода для данного времени года в Курской области сменится на по-настоящему осеннюю. В воскресенье днем столбик термометра опустится с 27 до 16 градусов тепла, возможны кратковременные небольшие дожди. Аналогичная погода ожидается на выходных и в Белгородской области, где постановлением правительства региона особый противопожарный режим продлен до 11 октября.

Температурные рекорды сентября

"В субботу столбики термометра в Тверской области поднимутся до плюс 26 градусов. В этом году бабье лето побило рекорды. Например, 19 сентября воздух прогрелся до отметки 24,2 градуса. Таким образом, был побит предыдущий температурный рекорд этого дня, державшийся с 1955 года - плюс 23", - сказали в Центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Тверской области.

Близка к температурным рекордам была и Орловская область. По данным региональных синоптиков, такая же жаркая осень в регионе была зарегистрирована в 1953 году, однако температурный рекорд того года побить не удалось, не хватило 1,7 градуса.

"Однако уже в воскресенье на Орловщину придут дожди, столбик термометра опустится до плюс 15 градусов", - отметили в орловском Центре гидрометеорологии.