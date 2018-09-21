В Иркутске завершил работу II Байкальский международный экологический водный форум

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Второй Байкальский международный экологический водный форум (БМЭВФ), стартовавший в Иркутске 20 сентября, завершился в пятницу. В этом году к дискуссии под девизом "Байкал - источник жизни" присоединилось порядка тысячи человек из России и 32 зарубежных стран, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"В Иркутске сегодня завершился II Байкальский международный экологический водный форум. В течение двух дней работа шла на площадках пленарных заседаний, восьми тематических секций", - сказал собеседник агентства.

По словам главы региона Сергея Левченко, БМЭВФ стал эффективной площадкой для конструктивной дискуссии об экологии Байкала между властью, бизнесом и обществом. "Результаты, полученные в процессе работы, обязательно принесут практическую пользу. С уверенностью скажу, что II Байкальский международный экологический водный форум полностью оправдал наши ожидания", - отметил Левченко.

По итогам БМЭВФ участники тематических секций внесли свои предложения в Резолюцию форума, которая состоит из 53 пунктов. В рамках мероприятия обсуждались вопросы международного сотрудничества в области сохранения уникальных озерных экосистем, а также была затронута тема развития въездного туризма в Иркутскую область. Рекомендации и обращения участников адресованы депутатам Госдумы, членам правительства, федеральным министерствам и ведомствам, губернатору области и региональным властям.

Второй Байкальский международный экологический водный форум проходил в Иркутске 20-21 сентября. В течение двух дней более тысячи его участников обсуждали применение эффективных решений для на сохранения озера Байкал и Байкальской природной территории. Организатором форума выступило правительство Иркутской области.