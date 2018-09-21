Уфимский нефтяной университет начал готовить HR-специалистов для "Роснефти"

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" и Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) открыли совместную магистерскую программу по подготовке HR-специалистов для компании и в целом нефтяной промышленности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Башнефти" (контролируется "Роснефтью").

"Открыта совместная магистерская программа "Организационное развитие и управление персоналом в нефтяной и газовой промышленности". Двухлетняя программа обучения направлена на подготовку HR-специалистов нового поколения для компании и в целом для нефтегазовой промышленности. В этом году обучение начали первые 12 студентов", - отмечается в сообщении.

Программа объединяет три направления: погружение в специфику нефтяной и газовой промышленности, повышение роли кадровых служб в организационном развитии компании, изучение лучших мировых практик в области управления персоналом.

В учебном процессе используется проектно-ориентированный подход - магистранты будут выполнять задания и отрабатывать практические навыки при прохождении практики и на стажировках на предприятиях группы "Роснефть" в Башкирии, в том числе в "Башнефти" и ее дочерних обществах.

"В процессе обучения студенты будут иметь возможность работать над решением задач, актуальных для нефтегазовой промышленности, с экспертной и консультационной поддержкой "Роснефти", - добавили в пресс-службе.

Обучение проводят руководители и специалисты "Роснефти", ее дочерней компании "Башнефть", ведущие преподаватели УГНТУ, вузов Москвы и Санкт-Петербурга, консультанты по управлению и бизнес-тренеры.