Депутаты Петербурга предложили ужесточить наказание за вандализм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Максим Резник предложили увеличить штраф за порчу памятников культуры с 500 до 2 - 10 тыс. рублей. Соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях они представили в пятницу на заседании комитета по законодательству, сообщили в аппарате Четырбока.

Поводом для законодательной инициативы послужил инцидент, который произошел в начале августа - злоумышленники забрались на памятник Петру I (Медный всадник) на Сенатской площади с мангалом для шашлыков.

"Денис Четырбок и Максим Резник выступают за дополнение статьи 20.1 Кодекса об административных нарушениях специальным пунктом, который устанавливал бы ответственность за проявление хулиганства по отношению к памятникам истории и культуры. По их мнению, наказание в подобных случаях должно быть более суровым - штраф от 2 до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов, либо административный арест на срок до 15 суток", - сообщили в аппарате депутата.

При этом, если поведение правонарушителей будет сопряжено с неповиновением представителям органов власти, то штраф может вырасти до 20 тыс. рублей. Кроме того, предлагается повысить штраф в два раза - до 2 тыс. рублей - за мелкое хулиганство, которое сопровождается нецензурной бранью или порчей чужого имущества. Законопроект будет вынесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга и после одобрения направлен в Государственную думу.

В начале августа общественный резонанс вызвало видео, на котором несколько молодых людей вместе с мангалом для шашлыков забрались на памятник Петру I. Повреждений на скульптуре специалисты не обнаружили. Злоумышленников задержали, их действия квалифицировали по статье "Мелкое хулиганство" и оштрафовали. Союз музеев России опубликовал заявление с просьбой усилить охрану памятников истории и культуры и ужесточить наказание за вандализм.

Памятник Петру I на Сенатской площади, выполненный французским скульптором Этьеном Фальконе (голову лепила его ученица Мари Колло) был открыт в 1782 году по инициативе императрицы Екатерины II. Он установлен на гром-камне, который извлекли из-под земли в историческом районе Петербурга Конная Лахта. Название "Медный всадник" памятник получил благодаря одноименной поэме Пушкина, хотя на самом деле отлит из бронзы. Конная статуя высотой почти 10,5 метров, выстояла в блокаду, укрытая мешками с песком.