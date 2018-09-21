Актеры и продюсеры из Голливуда примут участие в "Форуме мира" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Актеры, продюсеры и сценаристы из Голливуда, в том числе Гари Дурдан и Арманд Асанте, примут участие в пятом международном "Форуме мира", который пройдет в Крыму 1 - 6 октября, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе форума.

"Свое участие подтвердили известные деятели кино: Гари Дурдан (известный по фильму "Чужой-4"), старший брат Жерара Депардье, актер и продюсер Ален, младший брат Сами Насери, актер Биби Насери, голливудский продюсер и режиссер Кадер Аид ("Враг общества"), а также американский актер Арманд Асанте ("Судья Дредд", "Стриптиз", "Одиссей"), - сообщила собеседница агентства.

Целью форума, по сообщению организаторов, является объединение общественных деятелей, политиков, актеров театра и кино, музыкантов, бизнесменов, спортсменов, ученых для консолидации усилий в общественной поддержке мирных процессов и инициатив. Основные мероприятия пройдут в Ялте и Симферополе.

В частности, ожидается проведение конкурса "Королева Миротворец - 2018", подведение итогов ежегодного кинофестиваля "Я люблю мир", на котором было представлено около ста документальных, короткометражных фильмов и социальных видеороликов.

Ежегодный международный "Форум мира" проводится в пятый раз российским Фондом поддержки, развития и пропаганды идей мира "Миротворец" при поддержке министерства культуры Республики Крым. В минувшем году участником форума стал звезда фильмов "Такси" французский актер Сами Насери.