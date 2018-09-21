Курсанты МЧС по немецким архивным снимкам нашли в Ленинградской области останки солдат ВОВ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Поисковый отряд курсантов МЧС России обнаружил в Ленинградской области останки двух солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Были обнаружены останки двух солдат, один из них - боец Красной Армии. К сожалению, установить его личность невозможно, так как при нем не обнаружено жетона и именных вещей. Второй солдат - немецкий военнослужащий из состава дивизии СС "Полицай", которая штурмовала Лугу в августе 1941 года. Его имя можно будет установить по найденной пластиковой табличке с личными данными", - отметили в МЧС.

Всего в экспедиции участвовали 28 человек, из них 20 курсантов и слушателей Академии Государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России, среди которых представители Казахстана и Армении, а также восемь курсантов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Кроме того, курсанты обнаружили детали советских танков и немецких противотанковых пушек, различные бытовые вещи солдат. Поисковики нашли и неразорвавшиеся немецкие и советские боеприпасы, которые были обезврежены.

Поисковая экспедиция прошла в рамках всероссийской акции "Вахта памяти - 2018". Основные работы проводились в районе города Луга, где в августе 1941 года шли ожесточенные бои и проходил Лужский оборонительный рубеж, а чтобы восстановить события тех лет, поисковики ориентировались на кадры архивной немецкой аэрофотосъемки. "Вахта памяти" - всероссийская акция, цель которой - почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Традиционно она проводится дважды в год - перед Днем Победы и в конце лета.