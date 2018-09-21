Мастера проекта "Навыки мудрых" оценили возможность обмена опытом с коллегами из регионов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Участники чемпионата "Навыки мудрых", который пройдет 22-23 сентября в Москве под эгидой Worldskills Russia оценили возможность обмена опытом с коллегами из разных регионов страны. С мастерами профессионального смотра, приехавшими в столицу, беседовал корреспондент ТАСС.

"Любое подобное мероприятие дает, прежде всего, глубокое и насыщенное общение, ведь очень важно обмениваться опытом и энергетикой друг друга", - рассказала агентству флорист Елена Ржевская, приехавшая на чемпионат "Навыки мудрых" из Красноярска. По ее словам, участники таких мероприятий всегда возвращаются в будничную работу "окрыленными". "Даже если тебе кажется, что ты в профессии давно, все знаешь и умеешь, все равно всегда есть что-то, что ты почерпнул и чем вдохновился", - продолжила она.

Ржевская рассказала, что уже 22 года работает в сфере флористики. Однако только десять лет назад эта профессия официально появилась в реестре и до этого называлась просто "продавец цветов". "Флорист - это не просто продавец цветов, это творческий человек, который учит людей эстетике, прекрасному именно через цветы", - убеждена она. Ржевская очень довольна тем, что ее профессия представлена на чемпионате. "Я рада за себя, за профессию и за организаторов, потому что имею возможность поделиться своим опытом, показать возможности на таком статусном мероприятии", - заметила она.

О важности обмена опытом говорит и Татьяна Наврузова - участник из Владимирской области. Ее специализация - сестринское дело. "Очень важно встретить новых людей, узнать их мысли, иметь возможность научиться чему-то новому", - сказала Татьяна, пояснив, что, несмотря на стаж в качестве врача-анастезиолога и реаниматолога, в сестринском деле она еще новичок.

Участница рассказала, что в настоящее время также преподает студентам, которые для устройства на работу по медицинской специальности должны проходить аккредитацию. "Это совершенно новое условие, и участие в конкурсе позволит мне испытать то, что испытывают наши студенты во время аккредитации", - предполагает она.

Александр Рахманов из Башкирии, не один десяток лет посвятивший подготовке специалистов-геодезистов в Октябрьском нефтяном колледже, во время своего участия в чемпионате хочет познакомиться с коллегами из других регионов. "Чтобы успешно учить ребят, нам самим приходится многое познавать, потому что постоянно появляются новые и новые технологии, связанные с геодезией", - сказал он. По словам Рахманова, компании, работающие в сфере поставки профильного оборудования, все время представляют новинки, в которых необходимо разбираться.

О чемпионате

Национальный чемпионат "Навыки Мудрых" - это конкурс профессионального мастерства, дискуссионная площадка, а также демонстрация программ профессиональной переподготовки для специалистов в возрасте от 50 лет. Организаторы отмечают, что основная задача мероприятия - показать профессиональное долголетие и конкурентоспособность специалистов старшей возрастной категории на рынке труда, а также их интерес к обучению и переквалификации.

В 2018 году чемпионат организуется Союзом "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" и ВОД "Волонтеры Победы" при поддержке Роструда и правительства Москвы.

Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство по 26 компетенциям - от электромонтажа и ремонта автомобилей до цифровых решений для бизнеса и графического дизайна. В рамках чемпионата будет работать большой консультационный центр, в котором специалисты подробно расскажут о возможностях и направлениях проекта мэра столицы "Московское долголетие". Ожидается, что в общей сложности мероприятие в "Технограде" на ВДНХ 22-23 сентября посетят свыше 20 тыс. человек.

Почетными гостями чемпионата станут герои труда РФ.