Бункер 703. Какие тайны хранит "шоколадное хранилище" МИД РФ

Для того чтобы попасть в Спецхранилище №2 МИД СССР (где находится первое хранилище — до сих пор неизвестно), имеющим допуск сотрудникам необходимо было пройти через КПП и, оказавшись в небольшом здании, спуститься по лестницам на глубину около 11 метров. Затем пройти по туннелю до огромной гермодвери весом 10 тонн, установленной на случай ядерной войны, зайти в лифт и спуститься еще на 32 метра под землю. Именно там, на одном уровне с туннелями метро, находилось три помещения, заполненных секретными документами.

Неприметное двухэтажное здание в московском Замоскворечье, расположенное прямо напротив кондитерской фабрики "Рот Фронт", на протяжении десятилетий не привлекало к себе внимания местных жителей. Они не знали, что прямо под ним находилось хранилище секретных документов Министерства иностранных дел, соединенное со служебными перегонами московского метро.

Спецархив начали сооружать в условиях полной секретности в конце 1940-х годов. Завершение строительства пришлось на самый разгар холодной войны — 1961 год. За время строительства в СССР сменился верховный главнокомандующий, а на вооружении страны появились разрушительные ядерные бомбы.

Вплоть до распада СССР о существовании бункера знали лишь единицы. А в 1990-е и 2000-е поползли слухи: рядом с шоколадной фабрикой явно скрывается подземное хранилище, заполненное шоколадом, бисквитами и печеньем. На случай ядерной войны, разумеется. Отсюда и прозвище бункера — "шоколадный".

Спецхранилище могло бы выполнять свои функции и по сей день, однако 1 января 2005 года его сотрудники столкнулись с непредвиденными обстоятельствами — бункер начало затапливать. Полностью справиться с этим так и не удалось даже после частичной реконструкции, поэтому в том же году было принято решение о закрытии объекта.

Грузовики подъезжали к хранилищу исключительно по ночам и после загрузки документов уезжали в неизвестном направлении. Местных жителей эта спецоперация не побеспокоила — они о ней даже и не догадывались.

До метро — рукой подать

После того как оставшийся без документов бункер оказался не нужен министерству, он был передан некоммерческой организации, которая и открыла на месте бывшего спецхранилища музей городской фортификации. Корреспонденту ТАСС удалось побывать в бункере до его официального открытия и пообщаться с научным руководителем проекта Дмитрием Юрковым.

Остановившись у 10-тонной гермодвери, открывающейся легким нажатием черной кнопки на пульте управления, Юрков рассказал, что сама дверь была изготовлена по чрезвычайному заказу, о чем говорит ее технический номер — ЧЗ-703.

За дверью — шахта, ведущая в хранилище. Спускаясь по лестницам, научный руководитель музея отметил, что, несмотря на огромные размеры бункера, он был "практически необитаемым", а что именно в нем хранилось — "абсолютно секретная информация".