"Сочи Парк" признан лучшим в России среди парков с посещением свыше 1 млн человек в год

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. "Сочи Парк" признан лучшим в России среди парков, которые ежегодно посещает свыше 1 млн человек. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе парка по итогам торжественной церемонии объявления результатов ежегодного международного конкурса "Хрустальное колесо".

"В рамках закрытия проходившего в Сочи XXVIII форума профессионалов индустрии развлечений и отдыха были объявлены результаты всероссийского смотра, и наш парк был признан лучшим в своей номинации", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что жюри конкурса оценивало участников по нескольким критериям, среди которых особое внимание уделили количеству, качеству, новациям и безопасности аттракционов, а также креативности развлекательных программ и проведению социальных акций.

В пресс-службе напомнили, что парк развлечений "Сочи Парк" уже не в первый раз получает высокую оценку жюри единственного профильного конкурса парковой отрасли в России. Так, с момента своего открытия в 2014 году, парк четыре раза подряд становился лучшим парком развлечений в России, а также побеждал в номинациях "Лучший дизайн-проект тематизации парка развлечений" и "Лучшая инновация в области тематизации объекта в парке".

"Сочи парк" - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 25 га расположены 20 современных аттракционов, отель-замок, научно-развлекательный центр, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты.