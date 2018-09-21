Документы о Маннергейме, подаренные Путиным президенту Финляндии, представят публике

ХЕЛЬСИНКИ, 21 сентября. /ТАСС/. Документы о финском маршале Карле Густаве Маннергейме и его семье, которые президент России Владимир Путин подарил президенту Финляндии Саули Ниинистё в августе, в понедельник представят публике в финском Национальном архиве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба архива.

В четверг канцелярия финского лидера сообщила о том, что Ниинистё передаст подарок архиву. Собрание включает около 170 письменных документов и фотографий, которые связаны с Маннергеймом и членами его семьи. Их Ниинистё получил от Путина во время своего визита в Сочи 22 августа. "Публика сможет увидеть собрание в понедельник, 24 сентября, с 09:00 до 16:00 по местному времени [совпадает с московским]", - указали в архиве.

Там также сообщили о том, что документы прошлой весной были проданы на аукционе в США и в конечном итоге попали в Россию, где оказались в Государственном архиве РФ.

Как сообщила телекомпания Yle, среди документов имеются фотографии Маннергейма, в частности, почтовая открытка, заказанная с большой долей вероятности им самим во время отдыха в немецком курортном городе Бад-Вильдунген летом 1936 года. Большая часть документов - это письма, отправленные дочерью Маннергейма Софией своей тете Ханне Ловен в Швецию.

О том, какова ранее была судьба этих документов, добавили в финском архиве, сейчас нет более детальной информации, однако "дополнительное исследование может пролить на это свет".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг вечером подтвердил ТАСС, что Путин действительно подарил Ниинистё эти документы. Такой подарок российский лидер преподнес к 70-летию финского президента, которое тот отметил 24 августа.

О Маннергейме

Маннергейм - национальный герой Финляндии. 30 лет его жизни из 83 были связаны с Россией. В 1887 году он поступил в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге, после служил в 15-м драгунском Александрийском полку, в Кавалергардском полку. В 1897-1903 годах Маннергейм находился на службе при императорском дворе в Петербурге, затем участвовал в Русско-японской войне, командовал разными частями российской армии во время Первой мировой войны.

После прихода к власти большевиков Маннергейм уехал в Финляндию, которая в декабре 1917 года провозгласила независимость от России. В 1918 году он был назначен главнокомандующим финской армией. В 1941-1944 годах Маннергейм возглавлял финские вооруженные силы в войне против СССР. Оставаясь главнокомандующим, в августе 1944 года он был избран президентом страны и заключил перемирие с СССР.