В Екатеринбурге в День Куликовской битвы представили меч с Куликова поля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Меч с Куликова поля представили в пятницу в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге, презентация приурочена к годовщине Куликовского сражения. Меч будет находиться в постоянной экспозиции парка, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня День воинской славы, в этот день 638 лет назад состоялось одно из самых масштабных сражений в истории русского оружия - Куликовская битва. Мы решили представить вам артефакт, подаренный нам Русским Академическим Фондом - меч, который нашли во время археологических раскопок на Куликовом поле", - сказал замдиректора парка Дмитрий Калинин на презентации.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отметил, что самым главным оружием русского народа стал национальный дух. "Самое главное оружие для нашего народа - это наш национальный дух, дух победы", - сказал митрополит.

По словам Калинина, меч находился в частной коллекции Русского Академического Фонда около 15 лет. "Для нас это особо важное приобретение, потому что это первый артефакт в нашем парке. Если у нас только мультимедийная экспозиция, то мы теряем часть важной информации, которую мы могли бы представить посетителям", - уточнил он.

Пресс-секретарь парка Екатерина Чусовитина рассказала ТАСС, что витрина с мечом будет установлена в экспозиции "Рюриковичи", в той части, которая посвящена Куликовской битве и Дмитрию Донскому. "Планируется разместить в каждом из залов артефакты соответствующих времен", - добавила она.

На Куликовом поле в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства.