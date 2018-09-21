На выставке советского дизайна на Урале представили проект скоростного поезда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Проект скоростного электропоезда, способного развивать скорость более 250 км в час, представили на выставке "19 историй о советском дизайне" в Екатеринбурге. Об этом в пятницу сообщил ТАСС куратор выставки Антон Балакин.

По его словам, в экспозиции использованы короткие цитаты, которые отражают деятельность Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ), на постерах. "Один постер посвящен проекту (дизайнера Валерия Бердюгина) по созданию скоростного электропоезда, на котором изображены его интерьеры, экстерьеры, а также написано короткое высказывание о том, что это был значимый проект: поезд должен был развивать скорость более 250 км в час, но состояние железнодорожного полотна тех времен не соответствовало требованиям", - сказал Балакин.

Кроме того, по словам организатора, на выставке представлен мультимедийный ролик об объектах советского дизайна. "Мы воссоздали несколько интересных объектов советского дизайна в 3D-модели и сделали анимацию, в которой вращается 3D-модель, а также показаны интересные точки и детали объекта", - пояснил собеседник агентства.

Балакин добавил, что в рамках выставки разработан виртуальный проект Soviet Design Timeline 1962 - 1992. "Виртуальный проект - это сайт, где в хронологическом порядке проиллюстрирована история государственной системы дизайна СССР 30 фактами, событиями и проектами советского дизайна в онлайн-формате. С проектом уже ознакомились более пяти тысяч пользователей", - рассказал он.

Организаторы сообщили, что также экспозиция состоит из номеров популярного в СССР журнала "Техническая эстетика", личных архивных фотографий советских дизайнеров, фрагментов документальных фильмов и серийных образцов.

Выставка "19 историй о советском дизайне" продлится до 14 октября в Музее архитектуры и дизайна уральского архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) в Екатеринбурге. Выставка приурочена к 50-летнему юбилею Уральской школы дизайна. Экспонаты для выставки предоставили екатеринбургский музей советского быта "Сделано в СССР" и "Антимузей компьютеров и игр".