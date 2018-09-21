Минюст неоднократно предупреждал "СтопХам" о необходимости предоставить отчетность

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Главное управление Минюста по Москве неоднократно направляло предупреждения общественному движению "СтопХам" о необходимости предоставить отчетность за 2016 год, а также приостанавливало ее деятельность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции, отвечая на запрос агентства.

"В нарушение требований действующего законодательства организация не представила ежегодную отчетность за 2016 год, а также не разместила необходимые сведения на информационных ресурсах Минюста России в сети интернет либо в СМИ. В связи с изложенным главным управлением Минюста России по Москве применялись различные меры правового реагирования в отношении организации: в ее адрес неоднократно направлялись письменные предупреждения, вносилось предписание, принималось решение о приостановке ее деятельности", - сообщили в министерстве.

При этом выявленные нарушения законодательства организацией устранены не были. В связи с этим был подан иск в Мосгорсуд о ликвидации движения и 21 сентября он был удовлетворен. "В соответствии с федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц", - добавили в Минюсте.

В 2016 году Мосгорсуд уже принимал решение о ликвидации движения "СтопХам" за непредоставление отчетности. Позднее Верховный суд РФ отменил это решение, а Минюст отозвал повторный иск в связи с получением требуемых документов. Мотивы третьего обращения Минюста в суд, удовлетворенного 21 сентября, пока неизвестны.

"СтопХам" - некоммерческая организация, выступающая против нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Образована в 2010 году в Москве. Организация действует во многих городах России. Нарушителям ПДД активисты наклеивали на стекло автомобиля большую наклейку, а свои видеоролики выкладывали в интернет.