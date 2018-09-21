В Мурманскую область переехал первый врач по программе "Арктический доктор"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Врач-хирург из Карелии переехал в Мурманскую область и стал первым участником программы "Арктический доктор". Об этом сообщила ТАСС губернатор Мурманской области Марина Ковтун на полях Второго Евразийского женского форума.

Ранее сообщалось, что власти Мурманской области намерены за пять лет привлечь в регион более 500 высококвалифицированных врачей благодаря программе "Арктический доктор", запущенной в регионе с 1 июля этого года. Программа предусматривает, в частности, выплату врачам 2 млн рублей при заключении 5-летнего контракта и льготную ипотеку.

"Сегодня у нас работает первый "арктический доктор", приехавший в североморскую центральную районную больницу. Он приехал на прошлой неделе и уже приступил к работе, у него специализация хирург, делает высокотехнологические медицинские операции", - сказала губернатор.

По словам Ковтун, врач переехал из Карелии в Североморск, где ему выдали служебную квартиру, скоро к нему приедет семья. "Надеемся, что эта программа заинтересует врачей и других регионов и они к нам поедут", - добавила глава Мурманской области.

Как ранее сообщали в областном правительстве, дефицит врачей в трех городах региона с численностью населения более 50 тысяч человек (Мурманск, Апатиты и Североморск) составляет 75% от общей потребности.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт- Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.