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В Вологодской области запустили проект по обновлению школьных автобусов

В 2019 году регион заменит 48 транспортных средств

ТАСС, 21 сентября. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников запустил региональный проект "Школьный автобус" по обновлению автопарка. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы региона по итогам областного Госсовета.

"В ходе заседания Госсовета Олег Кувшинников официально запустил проект "Школьный автобус", главная цель которого - помочь муниципалитетам обновить технику со сроком эксплуатации более 10 лет. В 2019 году таких машин будет 48, и для их замены в региональном бюджете должно быть запланировано 90 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в последующие годы планируется обновить все несоответствующие требованиям школьные автобусы. На это потребуется еще около 250 млн рублей.

Сейчас, по данным властей, в области почти 9 тыс. детей из 187 школ подвозят к учебным заведениям по 447 утвержденным маршрутам. Для этих целей используется 290 специализированных транспортных средств. Особенно остро стоит вопрос замены двух десятков автобусов 2008 и более ранних годов выпуска, которые перевозят большое число ребят на большие расстояния.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская область
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