Рианна стала чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Певица Рианна назначена чрезвычайным и полномочным послом островного государства Барбадос в Карибском море, входящего в состав британского Содружества. Об этом сообщила служба информации правительства этой страны.

Должностные обязанности предписывают певице содействовать развитию образования, туризма и привлечению дополнительных инвестиций в экономику Барбадоса.

Как отметила в четверг премьер-министр Миа Моттли, Рианна внесла значительный вклад в популяризацию островного государства во всем мире. "Рианна испытывает глубокую любовь к нашей стране, что находит отражение в ее филантропической деятельности, особенно в области здравоохранения и образования. Она демонстрирует свой патриотизм с высокой самоотдачей и продолжает бережно хранить и ценить свой дом", - указала глава правительства.

30-летняя Рианна, полное имя которой Робин Рианна Фенти, является девятикратной обладательницей самой престижной в США музыкальной премии Grammy. Рианна осенью прошлого года снова была включена в список самых высокооплачиваемых певиц года, составленный журналом Forbes. Первые места в перечне достались Бейонсе ($105 млн), Адель ($69 млн), Тейлор Свифт ($44 млн), Селин Дион ($42 млн), Дженнифер Лопес ($38 млн) и Долли Партон ($37 млн). Рианна с $36 млн годовых опередила Бритни Спирс, Кэти Перри и Барбру Стрейзанд.